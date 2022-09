RIPARTONO I CORSI DI BASKET E MINIBASKET IN PALESTRA A INTROBIO

Data pubblicazione 5 Settembre 2022

INTROBIO – Riprendono questa settimana gli allenamenti e le lezioni di minibasket e basket nella palestra delle scuole medie di Introbio.

L’Asd Sport Valsassina ripropone una ricca offerta di attività che va dai piccoli della scuola dell’infanzia agli adolescenti di terza media. I corsi ripartono martedì 6 settembre con lezioni di minibasket per i bambini e le bambine del 2016, 2015 e 2014 dalle 17:30 alle 18:30, mentre l’allenamento per bimbi e bimbe del 2013, 2012 e 2011 inizieranno sempre martedì 6 settembre nell’orario che va dalle 18.30 alle 19.30.

Subito dopo si alleneranno gli Under 14 (2010-2009) nell’orario che va dalle 19:30 alle 20:30. Gli allenamenti si svolgono sempre il martedì e il giovedì e sono tenuti da istruttori e allenatori regionali della Fip e del Csi.

Per quanto riguarda i più piccoli, l’Asd Sport Valsassina riserva loro un corso speciale di Motoria&Microbasket che partirà lunedì 19 settembre sempre nella palestra delle medie dalle 17:15 alle 18:15. Il corso è riservato ai bambini e le bambine nati negli anni 2017 e 2018 (ma possono partecipare anche i nati del 2016).

Tra le novità di questa stagione c’è quella della partenza di un corso di iniziazione al basket che si terrà tutti i venerdì (a partire del 16 settembre) nella palestra delle scuole elementari di Pasturo, corso riservato ai bambini e le bambine di quarta e quinta elementare e prima media.

Va ricordato che il minibasket è un gioco sport, ispirato alla pallacanestro, che stimola i bambini a crescere e sviluppare eccellenti capacità motorie oltre a capire l’importanza delle regole sociali e del gioco di squadra, caratteristiche che fanno di questi corsi un punto di riferimento per bambini e ragazzi soprattutto in tempi difficili come questi che stiamo vivendo.

Per informazioni e iscrizioni, potete visitare il sito dell’Asd Sport Valsassina, www.valsassinasport.it, la loro pagina Facebook o i canali Instagram e Twitter, oppure telefonando o scrivendo su Whatsapp al numero 3294938099.

RedSpo