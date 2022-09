MANDELLO, VIA ALLA FESTA: LA MOTO GUZZI PUÒ CELEBRARE I 100 ANNI

Data pubblicazione 7 Settembre 2022

MANDELLO DEL LARIO – Finalmente, con un anno di ritardo, la Moto Guzzi può festeggiare i cento anni dalla fondazione, avvenuta il 15 marzo 1921.

Inizia venerdì a Mandello la tre-giorni dedicata al marchio dell’aquila e saranno migliaia i motociclisti e appassionati che da tutto il mondo giungeranno sul Lario. La parata è sold out da mesi, numeroso sarà anche il pubblico che vorrà assistervi. Cresce anche l’attesa per gli eventi e gli spettacoli, come i test ride, e ci si aspettano numeri da record al museo per ammirare tutti i modelli di due ruote usciti dalla casa mandellese.