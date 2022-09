VAM RACE, MARATHON BIKE BRIANZA: GUERRIERO NELLA TOP TEN MASTER 2

Data pubblicazione 7 Settembre 2022

CASATENOVO – Una buona pattuglia del gruppo off road della Vam Race di Moggio ha partecipato domenica 4 settembre alla classica competizione di mtb della Marathon Bike della Brianza, gara inserita nel circuito nazionale del Trek Zerowind e quello regionale della Coppa Lombardia.

Abbandonato l’impegnativo percorso marathon, calcato per tanti anni da migliaia di bikers, il nuovo percorso di 49 chilometri con dislivello di 1200 metri, ha avuto un grande successo. Per l’edizione 2022 i bikers non hanno effettuato più la salita sul monte di Brianza (il San Genesio) con il percorso che ha proposto un susseguirsi di salite e e di veloci discese nella parte più settentrionale del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, percorrendo sentieri e piste forestali. Un percorso che, a dispetto della riduzione del suo chilometraggio abituale, è stato impegnativo con tanti single track, strappi a ripetizione e pochi tratti di recupero.

Per quanto riguarda gli atleti della Vam Race, nella top ten di categoria il migliore è stato Marco Guerriero (77esimo assoluto), giunto ottavo nella sua categoria dei master 2 (35/39 anni).

In dettaglio i risultati dei bikers Vam Race:

107^ Virginio Fumagalli undicesimo master 3 (40/44);

171^ Marco Beccalli ventunesimo master 4 (45/49);

188^ Angelo Pepe ventesimo elitemaster (19/29);

200^ Alfredo Ticozzi tredicesimo master 5 (50/54);

237^ Lorenzo Panzeri trentasettesimo master 4 (45/49);

241^ Elio Crippa trentanovesimo master 4 (45/49);

278^ Yarno Giacchetto cinquantunesimo master 4 (45/49);

308^ Alessandro Minori cinquantacinquesimo master 4 (45/49);

392^ Paolo Corti cinquantesimo master 3 (40/44);

404^ Luca Giovanni Rovelli trentanovesimo master 6 (/55/59).