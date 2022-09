CALCIO, CORTENOVA: SCONFITTA “DI RIGORI” CONTRO L’ALTO LARIO

Data pubblicazione 8 Settembre 2022

CORTENOVA – Coppa Lombardia sfortunata per la prima squadra del Cortenova che, nonostante una buona prestazione, viene sconfitta in casa nella seconda partita del girone contro l’Alto Lario Calcio.

Il primo tempo inizia in sostanziale equilibrio, con i valsassinesi che amministrano il gioco col possesso palla. La prima occasione è sui piedi di Gashi, bravo a calciare col sinistro dal limite dell’area trovando la pronta risposta di Bergomi. Al 25° Gildo Ciresa scappa sulla destra e viene steso in area; il direttore di gioco assegna il calcio di rigore, che il fratello Marco Ciresa sbaglia per la pronta risposta del numero 1 ospite. Al 35° Ripamonti vede lo scatto di Matteo Selva nello spazio e il numero 10 non perdona i comaschi a tu per tu col portiere, portando avanti i gialloblu.

Sul finire di tempo l’Alto Lario si affaccia per la prima volta dalle parti della difesa di casa. Schema su calcio di punizione dalla sinistra, la palla arriva sul secondo palo dove Dotti deve solo spingerla in porta per il gol del pari. Poco prima del duplice fischio altra grande chance per gli ospiti per un fallo nell’area valsassinese. Pizzagalli si presenta dal dischetto, ma anche questa volta ha la meglio il portiere, con Battista Codega che respinge la sfera tuffandosi alla sua destra.

La ripresa si apre con lo stesso copione del primo tempo. Solide le difese, che per i primi 20 minuti concedono pochissimo. Alla mezz’ora l’arbitro fischia il terzo penalty di giornata, secondo per l’Alto Lario, nonostante le proteste dei difensori di casa. Codega questa volta sfiora soltanto il tiro angolato di Zanotta e gli ospiti passano in vantaggio. Nel finale i gialloblu si sbilanciano in avanti alla ricerca del pari, ma la difesa comasca chiude bene tutti gli spazi.

Finisce così, con la seconda sconfitta consecutiva per il Cortenova, che saluta definitivamente la Coppa Lombardia.

RedSpo