GUZZI: ALCOLICI LIMITATI AL MOTORADUNO. STOP A VETRO E LATTINE

Data pubblicazione 8 Settembre 2022

MANDELLO DEL LARIO – Ancora non sono iniziati gli attesissimi festeggiamenti del centenario dalla fondazione della Moto Guzzi che già compaiono le prime polemiche. A far storcere il naso è l’ordinanza pubblicata dal Comune di Mandello del Lario, che limita fortemente la vendita di alcolici per tutta la durata dell’evento.

In particolare, l’avviso pubblico parla di: divieto temporaneo assoluto per Pubblici Esercizi, esercizi commerciali ed operatori per il commercio sulle aree pubbliche di: somministrare e vendere bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e in lattine dalle ore 0:00 di mercoledì 07/09/2022 alle ore 24:00 di domenica…