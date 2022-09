CAI MILANO, UNA TARGA PER CLAUDIO GHEZZI AL ‘SUO’ RIFUGIO BRIOSCHI

Data pubblicazione 9 Settembre 2022

GRIGNA SETTENTRIONALE – A tre mesi dalla tragica scomparsa di Claudio Ghezzi, domenica 11 settembre alle 11 il CAI di Milano e il rifugio ‘Lugi Brioschi’ lo ricorderanno con una breve cerimonia durante la quale sarà posta una targa all’interno del rifugio.

Ghezzi, dopo una vita di salite sulle montagne di tutto il mondo (Sud America, Himalaya, Cina, Tibet), aveva trovato nel Grignone la “sua” montagna del cuore. Una presenza discreta ma costante al rifugio Brioschi.

Saliva lassù tutti i giorni, con qualsiasi condizione meteo, fino a raggiungere il record di quasi 6.000 ascensioni. Per gli alpinisti ed escursionisti che raggiungevano il rifugio era una certezza rassicurante anche perché in inverno erano le sue impronte sulla neve a guidare i passi chi si apprestava a salire in vetta. E lassù c’era lui pronto a servire una bevanda a chi la chiedesse, anche a rifugio chiuso, perché lui aveva le chiavi, tanta era la fiducia che il gestore, aveva in lui.

“La sua montagna lo ha definitivamente abbracciato in una tragica domenica di giugno” lo ricorda il CAI.

