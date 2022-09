CALCIO: IL CORTENOVA INIZIA CON UN PARI. 0-0 CONTRO IL ROVAGNATE

Data pubblicazione 11 Settembre 2022

CORTENOVA – Inizia con un buon pareggio il campionato di Prima Categoria del Cortenova, che in casa contro il Rovagnate non va oltre allo 0-0. Punto utile per la squadra valsassinese, in campo contro una delle formazioni più accreditate del torneo.

La prima occasione della partita è degli ospiti, con Colombo che si scaglia su una palla vagante e dal limite dell’area prova a sorprendere un attento Corallo. Al 20° punizione pericolosa dalla sinistra, il cross tagliato sorprende tutti e la sfera sbatte sul secondo palo senza che nessuno la tocchi, poi Mercuri calcia clamorosamente alto da pochi passi dalla linea di porta. Col passare dei minuti i gialloblu prendono fiducia e trovano il giusto equilibrio in campo, concedendo poco agli avversari. Le occasioni migliori per il Rovagnate vengono dalle palle inattive, soprattutto grazie al sempre pericoloso Bonacina.

Nella seconda frazione partono meglio i padroni di casa, che al 55° vanno vicini al vantaggio con un’azione confusa nell’area avversaria, ma la difesa ospite è brava a respingere due volte i tentativi di Ripamonti e Gashi. La stessa punta ballabiese sfiora l’incrocio dei pali cinque minuti dopo con un bel mancino dalla distanza. Al 70° l’episodio clue di giornata: Gashi lanciato a rete viene fermato dal portiere ospite Guerriero, che prende la palla con le mani fuori dall’area rimediando il cartellino rosso diretto. In 10 gli ospiti non demordono e, anzi, alzano il baricentro alla ricerca dei 3 punti. Il match prosegue equilibrato ma senza troppi pensieri per i portieri, che chiudono i 90 minuti di gara con le rispettive porte inviolate: 0-0 il risultato finale.

CORTENOVA – ROVAGNATE 0-0

CORTENOVA (4-3-3): Corallo; Ciresa E., Ciresa M., Benedetti, Fazzini T.; Gianola (dall’89° Vergottini), Fazzini S., Galli (dal 75° Fazzini A.); Selva (dal 60° Busi), Ripamonti (dal 85° Invernizzi), Gashi (dal 85° Gritti). All. Antonio Selva

ROVAGNATE: Guerriero, Colombo, Curioni, Bonacina, Gandolfi, Pennati, Mercuri, Valsecchi, Sala, Colombo, Mercuri. A disposizione: Molteni, Panzeri, Macorig, Brenna, Colzani, Riva, Scarcia, Fusi, Panzeri. All. Stefano Pirovano

G.G.