LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 11 Settembre 2022

LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 12 a domenica 18 settembre 2022.

– Via CROLLALANZA, via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, via MARCONI, via BADONI, via ARLENICO, via GORIZIA, via DANTE, via FORNACI, via BEATO DON GUANELLA, dal 12 al 30 settembre, parziali/longitudinali restringimenti per lavori di ripristino definitivo della sede stradale (impresa MDS Impianti Srl di Trento per conti di Tim spa);

– corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE tratto compreso tra il civico 139 e l’intersezione con via Corti, dalle 9:00 del 12 settembre alle 18:00 del 7 ottobre, istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico; limite massimo di velocità 30 Km/h sul tratto interessato dai lavori; attuazione in modalità lampeggio dell’impianto semaforico pedonale fronte civico 143 , per lavori di risanamento condotta fognaria (impresa Redaelli Francesco s.r.l. per conto di Lario Reti Holding spa);

– via PREVIATI tratto compreso tra il civico n. 27 e l’intersezione con via Como, dalle 8.30 alle 17:00 di martedì 13 settembre e martedì 20 settembre, istituzione di:

– divieto di circolazione veicolare eccetto residenti ed attività commerciali, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione solo per residenti ed attività commerciali con ingresso/uscita dall’intersezione con via Corti per gli accessi carrai fino al civico 15 e con ingresso/uscita da via Como per gli accessi carrai fino al civico 46/c, l

-limite massimo di velocità 30 Km/h, divieto di sosta permanente con rimozione forzata dal civico n. 27 all’intersezione con via Como al fine di consentire il transito ai residenti, per interventi di ispezione ed eventuali ripristini pulizia e taglio della vegetazione del ponte ferroviario di proprietà di RFI al Km 01+174, (impresa C.E.F.I. SRL di Napoli);

– via LAMARMORA, dalle 9:00 del 12 settembre alle 18:00 del 23 dicembre, istituzione di sospensione doppio senso di circolazione in via Lamarmora, nel tratto compreso tra via Belfiore e l’intersezione con via Montelungo, istituzione senso unico di marcia in via Lamarmora in direzione via Belfiore, nel tratto compreso tra via Montelungo e intersezione con via Belfiore, istituzione divieto di sosta e fermata su entrambi i lati di via Lamarmora, tratto da via Montelungo a via Belfiore, istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h in via Lamarmora in prossimità dell’area di cantiere, per la realizzazione di opere di urbanizzazione (impresa Redaelli Francesco S.r.l. di Dolzago);

– via MASCARI tratto all’altezza del civico n. 8, dalle 7:00 del 12 settembre alle 18:00 del 16 settembre, parziale restringimento per intervento di sistemazione tubazione acque chiare (impresa F.A. Costruzioni srl);

– via CARLO CATTANEO, tratto compreso tra il civico n. 4 e via Roma, il 12 settembre:

– dalle 8:00 alle 15:00 istituzione di divieto di transito veicolare,

– dalle 8:00 alle 15:00, sospensione del senso unico di marcia nel tratto di via Carlo Cattaneo compreso tra Piazza Mazzini e il civico n. 4 per residenti e attività commerciali,

– dalle 7:00 alle 15:00, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli antistanti il civico n. 8, per lo svolgimento dell’evento “Festival Baite Filosofiche – la città prossima, inclusiva ed ecologica”;

– via DON ORIONE tratto compreso tra via alle Villette e via Don Luigi Monza, dalle 8:00 del 13 settembre alle 18:00 del giorno 15 settembre, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata su tutte le aree di sosta e divieto di circolazione veicolare, per lavori di scavo per posa elettrodo interrato (impresa Piazza Carlo & C. srl per conto di E-distribuzione spa).



Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371