I LETTORI SEGNALANO: “LA CICLABILE DELLA VALSASSINA VA A PEZZI?”

Data pubblicazione 12 Settembre 2022

INTROBIO – Le immagini arrivano dal tratto di ciclopedonale della Valsassina che corre all’interno del territorio comunale di Introbio. Autore, un lettore di VN – ma sono diverse le segnalazioni che ci arrivano in questi giorni, convergenti sul tema e riferite anche ad altri punti della bella pista che solca quasi tutta la parte valliva dei nostri paesi.

Tornando a chi ci ha girato le foto, quest’ultimo le commenta così:

“Da decenni frequento la zona e devo dire che oggi come oggi viene da chiedersi se la pista ciclabile della Valsassina stia andando a pezzi. Noto incuria e aspetti di degrado che oserei dire lasciati andare, senza manutenzione e con evidenti segni che squalificano un tracciato nel suo complesso davvero piacevole. Mi meraviglia vedere ponti con legno marcito (che forse crea qualche pericolo), sassi che impediscono di tagliare l’erba e altro ancora.

Ho letto a volte che la ciclabile viene definita come una sorta di biglietto da visita della Valle e sono molto d’accordo; allora, per stare in tema, è come se uno si presentasse con un biglietto sgualcito o macchiato. Che figura si fa? Lascio a voi la risposta, grazie”.