CULTURA. “QUEL SUBLIME ORRORE…” PER I VIAGGIATORI DELL’ETÀ MODERNA

Data pubblicazione 13 Settembre 2022

BELLANO – L’Orrido di Bellano nelle descrizioni di scrittori e viaggiatori dal Seicento all’Ottocento sarà il tema della conferenza di sabato 17 settembre a cura di Pietro Dettamanti.

Appuntamento alle 17 al cineteatro di Bellano (via Roma 3) per scoprire il fascino che la gola creata dalle acque del torrente Pioverna scatenava in età moderna. Oggi che l’Orrido di Bellano si è affermato come tappa imprescindibile per il turismo lariano, vale la pena ricordare come non si tratti di una scoperta recente ma risalga almeno al Seicento. Ne parlerà Pietro Dettamanti, dopo la conferenza sarà possibile visitare l’Orrido e la Ca’ del Diavol prenotandosi scrivendo a infopoint@comune.bellano.lc.it.