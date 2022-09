INTROBIO, ASSALTO NOTTURNO ALL’AUTOLAVAGGIO: PIÙ DANNI CHE BOTTINO

Data pubblicazione 13 Settembre 2022

INTROBIO – Nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, furto con scasso all’autolavaggio self service “Happy Car” sotto la Provinciale, a Introbio.

Non è il primo caso capitato a questo esercizio, ma il titolare di Chiavenna sottolinea come “per rubare 100/150€ mi hanno fatto un danno da migliaia di euro“.

Nel corso dell’assalto, messo a segno probabilmente da un unico malvivente, è stato infatti distrutto il distributore automatico di prodotti e accessori per il lavaggio dei veicoli, dal quale il ladro ha asportato poche banconote. “La macchina nuova mi era costata sui 4.000 euro” commenta amaramente il proprietario.

A suo tempo, qualche altro tentativo di furto, in un’occasione con bottino di circa 300 euro. L’area comunque è controllata da telecamere e non si dispera di poter individuare l’autore del blitz notturno all’autolavaggio introbiese.

RedCro