L’AUTISMO NON VA IN VACANZA. L’ESTATE DI “ILLUMINA DI BLU” E LA SECONDA VITA DI TITA LIZZOLI

Data pubblicazione 14 Settembre 2022

VALSASSINA – Una estate all’insegna del Perché l’autismo non va in vacanza! quella appena trascorsa dell’associazione valsassinese Illumina di blu Valsassina della presidente Morena Fazzini, realtà molto attiva sul fronte della sensibilizzazione sui disturbi della sfera autistica. Protagonista dei mesi scorsi la presentazione del libro Pochi secondi del premanese Tita Lizzoli in vendita nelle edicole di Margno, Pagnona e Talamona. Parte del ricavato sarà donato all’associazione valsassinese. Il libro è stato presentato in occasione del K2valtellina, a Introbio in Villa Migliavacca sede del Comune, a Premana al cine-teatro San Rocco in cui l’associazione ha salutato don Mauro Ghislanzoni che ha lasciato la Comunità. Quindi la promozione è proseguita ai Piani delle Betulle e all’Alpe di Giumello.

Lizzoli, atleta premanese del Centro Sportivo Forestale, a 32 anni ha subito un incidente stradale che ha interrotto bruscamente la sua brillante carriera. Nel libro racconta di interventi chirurgici che lo hanno rimesso in piedi, della sua carriera sportiva interrotta troppo presto, delle vittorie e del percorso in salita che per lui è stato come una nuova rinascita. Nelle occasioni d’incontro Tita ha raccontato come si cade, ci si rialza, si condivide un pezzo di vita e come, da una faticosa esperienza, ne nasce un’altra bellissima che aiuta gli altri.

LEGGI ANCHE

https://www.lecconews.news/lecco-citta/lautismo-resta-fuori-classe-inizia-la-scuola-ma-thomas-di-lecco-e-senza-sostegno-333434/#.YyGJvXZByUk