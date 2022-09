“FUNGHI, PER NON RISCHIARE…” CONTROLLO GRATUITO ALL’ATS

Data pubblicazione 14 Settembre 2022

LECCO – Come ogni anni nella stagione dei funghi è attivo all’Ats della Brianza il Centro per il controllo dei funghi eduli, il servizio gratuito e su prenotazione nel quale i micologi sono a disposizione per dare un riscontro in merito alla commestibilità dei funghi e fornire importanti consigli.

Si possono rivolgere a questo servizio tutti i cittadini che, abitualmente od occasionalmente, raccolgono e vogliono consumare funghi selvatici senza rischiare conseguenze anche molto gravi. ?È importante sottoporre al controllo l’intero quantitativo dei funghi raccolti.