PUNTUALE COME OGNI BIENNIO, RIECCO L’ACCAVALLAMENTO PREMANA-MOGGIO

Data pubblicazione 16 Settembre 2022

MOGGIO/PREMANA – Non dite che non l’avevamo previsto: puntuale come ogni biennio (salvo il 2020, per ovvi motivi legati al Covid), ecco riproporsi quel fenomeno un po’ localistico e assai autolesionista della sovrapposizione di due tra le manifestazioni valsassinesi più importanti: ‘Premana rivive l’Antico‘ e ‘Moggio Profumi & Sapori‘. Anche stavolta, la domenica sarà “in comune” ovvero i due eventi saranno in contemporanea. Un suicidio dal punto di vista turistico, che ritorna come sempre e malgrado il fatto sia noto a tutti.

Ne avevamo parlato già ad aprile, prevedendo (ma era fin troppo facile…) che le date sarebbero state nuovamente le stesse. Non siamo stati ascoltati nella “modesta proposta” lanciata quasi sei mesi fa. Amen.

Non che ci facessimo conto, dopo tanti e tanti accavallamenti e la costanza di una totale mancanza di gestione, di una benché minima “cabina di regia” delle manifestazioni in Valle. È proprio in circostanze come questa che torna di attualità una domanda, antipatica ma quasi impellente: che ci sta a fare una Comunità Montana se non (anche) per provare a mettere d’accordo i promotori di iniziative lodevoli ma appunto sovrapposte come queste?

Pure su questo fronte, purtroppo, domande e risposte rimangono scontate.

Peccato.

VN

–

AD APRILE 2022, SUL NOSTRO GIORNALE: