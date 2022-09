BOBBIO, CABINOVIA FERMATA DAL VENTO FORTE, 100 IN QUOTA IN ATTESA

Data pubblicazione 17 Settembre 2022

BARZIO – Notizia dell’ultima ora, la sospensione temporanea dell’attività della cabinovia che da Barzio porta al comprensorio dei Piani di Bobbio.

L’interruzione del servizio, iniziata intorno alle 15 di oggi sabato, è dovuta alle forti raffiche di vento che da qualche ora interessano un po’ tutto il nostro territorio. Un centinaio le persone in quota, in attesa di poter ridiscendere a valle, si sta decidendo in questi minuti sulla eventuale ripresa delle corse o se riportare i turisti a Barzio con i fuoristrada.

Aggiornamenti e soprattutto la riapertura saranno pubblicati in questa pagina non appena possibile.

RedCro