TRIAL MONDIALE, UNO STREPITOSO GRATTAROLA VINCE LA PRIMA PROVA DELL’ULTIMA TAPPA A PONTE DI LEGNO

Data pubblicazione 17 Settembre 2022

PONTE DI LEGNO (BS) – Fa una certa impressione vedere il nome del ‘nostro’ campione davanti a quello dei mostri sacri del trial mondiale, gli iberici Toni Bou e Adam Raga.

Eppure Matteo Grattarola da Margno, Valsassina ha deciso di stupirci una volta di più e oggi, sostenuto dal tifo di tanti supporter giunti dalla Valle e non solo ha vinto la prima delle due prove in programma nel fine settimana a Ponte di Legno. Mettendosi alle spalle per l’appunto il gotha della specialità.

Fanno piacere i “tanti tanti complimenti” espressi dal mito spagnolo Bou al pilota valsassinese su Beta.

Ma ancor più concreto è il recupero di punti da parte di Teo Mat nei confronti dei suoi avversari in classifica, con una graduatoria che ora si fa esaltante in vista della seconda prova di domani, sempre nel bresciano.

Al momento, Grattarola è salito dal quinto al quarto posto e alla vigilia della chiusura del Mondiale deve recuperare 7 punti ad Adam Raga per salire sul podio iridato:



Già la prima vittoria italiana nella specialità porta il nostro campione nella leggenda, l’eventualità di una terza piazza assoluta sarebbe un incredibile “extra”

A breve aggiornamenti e immagini da Ponte di Legno.

RedSpo