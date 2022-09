ESINO E BELLANO, TROVATO L’ACCORDO PER LA CONTINUITÀ DI CURA

Data pubblicazione 18 Settembre 2022

BELLANO – L’attenzione dell’amministrazione comunale rispetto al tema delle cure primarie e la presa in carico delle patologie croniche non è venuto meno; la consapevolezza infatti delle difficoltà nel reperire i medici di medicina generale (MMG), e le derivanti fatiche nella gestione di un servizio basilare per il benessere dei cittadini, ha stimolato il dialogo e la collaborazione operativa con Ats, nello specifico con il Dipartimento delle cure primarie. Tutto ciò ha permesso di garantire la continuità di cura per i pazienti, nonostante la dottoressa De Maio, sostituta temporanea del dottor Balconi, abbia rinunciato all’incarico.

Grazie alla collaborazione instaurata è stato possibile in tempi rapidi trovare una soluzione per mantenere la necessaria continuità di cura…