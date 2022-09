Data pubblicazione 18 Settembre 2022

VALVARRONE – Una persona è deceduta questa mattina in zona impervia, nel territorio comunale di Valvarrone. Ancora non note le generalità e nemmeno la dinamica della tragedia. Verso le 10 si sono attivati i volontari del Soccorso Alpino e da Bergamo è decollata l’eliambulanza; allertati anche i Vigili del fuoco e i Carabineri. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Ulteriori informazioni non appena disponibili.