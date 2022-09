REDDITO DI CITTADINANZA. A PERLEDO ANDREA LAVORA PER LA COMUNITÀ

Data pubblicazione 18 Settembre 2022

PERLEDO – Da mercoledì 14 settembre un cittadino di Perledo, Andrea, ha intrapreso un nuovo e stimolante percorso lavorativo, inserito nel progetto PUC (Progetto utile alla collettività) rivolto ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

Il PUC prevede che il beneficiario del reddito “restituisca” la somma erogata quale misura di sostegno garantendo alcune ore di lavoro (da 8 a 16) per il Comune di appartenenza. “Il progetto stilato dalla nostra amministrazione comunale – spiega Mariagrazia Ongania, consigliere con delega al Sociale – prevede l’impiego per 15 ore settimanali come aiuto nei lavori di pulizia, ordine, decoro e abbellimento di Perledo e delle sue tante frazioni”.