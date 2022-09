TRIAL: GRATTAROLA OGGI È 2°, MANCA DI UN SOFFIO IL PODIO MONDIALE

Data pubblicazione 18 Settembre 2022

PONTE DI LEGNO (BS) – Un secondo posto di giornata non basta a Matteo Grattarola per scrivere la storia agguantando il terzo posto assoluto nel mondiale Trial GP 2022. Nella domenica di gare a Ponte di Legno ‘Teomat’ sale sì sul podio davanti a Raga Sans, diretto avversario nella classifica generale, ma i punti non bastano per il sorpasso.

Il campionato più importante si conclude dunque con l’alloro iridato per Toni Bou, seguito da Jaime Busto e, appunto, da Adam Raga Sans. Per il pilota di Margno un quarto posto comunque a testa altissima, festeggiato dai tanti sostenitori che dalla Valsassina hanno raggiunto la località camuna.

Il mondo del trial dà appuntamento al prossimo fine settimana all’autodromo di Monza con il Trial delle Nazioni.

La classifica di oggi