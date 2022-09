ACINQUE, NUOVO BRAND PER LA MULTIUTILITY DEL NORD. LA SFIDA: “CARBON ZERO 2040 DIECI ANNI PRIMA DEI GRANDI”

Data pubblicazione 22 Settembre 2022

LECCO – Come deliberato dall’assemblea dei soci, dal 1° ottobre Acsm Agam e le aziende del Gruppo avranno un nuovo brand: Acinque. Momento storico per la società che si posiziona tra le principali multiutility del Nord Italia, risultato dell’aggregazione delle storiche utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio e Varese a metà del 2018.

I numerosi brand, ciascuno di valore e con una lunga storia alle spalle, però non consentivano di trasmettere il valore complessivo e le potenzialità del Gruppo, ottenuti proprio grazie all’unione di tante realtà. Ecco perché l’esigenza di avere un unico brand che consentisse alla Società di mostrarsi al mercato come un’unica entità, un unico punto di riferimento per cittadini e clienti per tutti i servizi offerti: vendita di energia e gas, raccolta e recupero rifiuti, interventi di efficienza energetica, teleriscaldamento, reti e smart city.