DOMENICA LA FESTA DEL CORO “VOCI NEL TEMPO” A PRATO SAN PIETRO

Data pubblicazione 23 Settembre 2022

CORTENOVA – Domenica 25 settembre torna, dopo due anni di stop, la festa del Coro misto ‘Voci nel tempo’ di Cortenova.

Quelli del Covid sono stati “anni difficili per il nostro coro come per tutte le associazioni, a causa della impossibilità di fare le prove in presenza e alla quasi totale assenza di eventi.

Con questa giornata – annotano gli organizzatori – vogliamo quindi ripartire ritrovandoci insieme, con un ottimo pranzo a cura degli Alpini di Cortenova, con piatti tipici nell’area della sede del coro all’ex asilo di Prato San Pietro”.

A seguire, un piccolo concerto per tutti i presenti.

Sarà anche la prima esibizione diretta dalla Maestra Maria Grazia Riva, alla guida del Coro da inizio 2022. La partecipazione è libera e gratuita e il concerto si svolgerà nel giardino della sede.

Verranno poi estratti i biglietti della lotteria, e a seguire merenda per tutti.

Il Coro intanto è sempre alla ricerca di nuove voci: “Cantare in un coro fa bene a chi canta, e a chi ascolta”.

RedCor