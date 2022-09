BOLLETTE: I CONSIGLI DI ‘ACINQUE’ PER RISPARMIARE SUI RINCARI

Data pubblicazione 23 Settembre 2022

LECCO – Il vertiginoso rialzo dei costi dell’energia si riverbera in bolletta. Cos’è possibile fare per attutire l’impatto – determinato dalla congiuntura e dalla crisi internazionale – in vista della stagione più fredda? Acel Energie, che dal primo ottobre assume la denominazione di Acinque Energia, ci mette la faccia.

Letteralmente: sono infatti le professionalità dell’azienda a fornire ogni venerdì, sui siti internet e i profili social, i consigli pratici per risparmiare. “Si tratta di piccoli accorgimenti che magari fanno sorridere – spiega Giovanni Perrone, amministratore delegato di Acel Energie – Ma, per dire, spegnare i led ai prezzi attuali può arrivare a valere vale 15 euro al mese e non comporta alcuna fatica”.