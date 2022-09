Data pubblicazione 23 Settembre 2022

LECCO – Ancora un contromano sulla Statale 36: ieri a imboccare in senso inverso lo svincolo ‘Valsassina’ della superstrada è stato un autoarticolato. Fortunatamente non ci sono stati incidenti ma a prendersi un bello spavento è stato un automobilista che ha fatto in tempo ad inchiodare, reattivi anche i conducenti alle sue spalle che hanno frenato evitando tamponamenti.