CALCIO, IL CORTENOVA OSPITA LA BELLAGINA. I PRECEDENTI PARLANO COMASCO

Data pubblicazione 24 Settembre 2022

CORTENOVA – Dopo essere scesa in campo solo 3 giorni fa, è già vigilia di campionato per la prima squadra del Cortenova, che domani ospiterà al centro sportivo Todeschini la Bellagina, nella sfida valida per la quarta giornata di Prima Categoria.

I valsassinesi sono chiamati a confermare le ottime impressioni date nelle tre prestazioni precedenti, in cui la squadra allenata da Antonio Selva ha portato a casa 5 punti grazie a due pareggi e una vittoria.

Particolarmente convincente la gara giocata mercoledì sera contro il Lesmo, tra le compagini favorite per il trionfo finale nel torneo. Un pari meritato, arrivato addirittura in inferiorità numerica, che lascia ben sperare per il proseguo della stagione appena iniziata.

Diversi i precedenti con la squadra comasca che salirà in Valsassina nel pomeriggio di domani, domenica 25 settembre. Le sfide dello scorso anno vanno a favore della Bellagina, che in trasferta ha pareggiato 2-2 mentre in casa ha trionfato 4-2. Ad oggi i comaschi sono a quota 6 punti, guadagnati grazie alle vittorie contro il Vercurago e il Rovagnate.

Appuntamento dunque per le 15:30 di domani, con ampio servizio su VN al termine del match.

RedSpo