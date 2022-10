CREMENO, VIA NOCCOLI A SENSO UNICO E IL DONO DELLA GRANDE AIUOLA

Data pubblicazione 1 Ottobre 2022

CREMENO – In Consiglio Comunale la minoranza interviene con proposte per la sicurezza stradale e si fa chiarezza sull’area verde alla casetta dell’acqua. Un senso unico in via Noccoli renderebbe più sicuro l’incrocio con la Provinciale 64 mentre un semaforo in via Spagnoli eviterebbe disagi agli automobilisti.

Che il tratto in cui la SP64 incontra via Noccoli e l’uscita del supermercato sia pericoloso è cosa nota, come è noto che già ci siano state interlocuzioni tra l’amministrazione e Villa Locatelli. Nel frattempo però il consigliere Marco Combi ha messo sul tavolo una proposta concreta e, se accolta, anche di agile realizzazione.

“Quel tratto è pericoloso per diversi fattori – spiegano dalla minoranza – quali la velocità non commisurata alle condizioni ambientali, come la curva a visuale limitata, area di intersezione, attraversamenti pedonali, la mancata precedenza per chi dalla parte alta di via Noccoli si immette su via Provinciale per Barzio senza rispettare il segnale di stop. Ma c’è anche la mancata precedenza ai pedoni sull’attraversamento pedonale che, da una parte all’altra di via Noccoli, devono attraversare via Provinciale per Barzio. Bisogna migliorare la sicurezza della circolazione stradale e aumentare le misure atte a salvaguardare tutti gli utenti della strada – aggiunge Combi -. Chiediamo che la parte alta di via Noccoli sia resa percorribile a senso unico di marcia immettendosi da via Provinciale per Barzio con direzione via ingegner Giorgio Combi, con deroghe a residenti e titolari di attività commerciali, riguardanti anche via Moriggio che altrimenti risulterebbe difficilmente raggiungibile per i mezzi pesanti. Inoltre serve invertire il senso di percorrenza del parcheggio di accesso al supermercato e al bar adiacente, rendendolo transitabile in entrata da via Provinciale per Barzio con uscita su via Ingegner Combi”.

Per quanto riguarda via don Giovanni Spagnoli, la strada che costeggia la parrocchiale in direzione Cassina, la proposta di un semaforo a luce gialla lampeggiante dovrebbe invitare gli utenti della strada ad usare prudenza ed evitare, nel caso di transito di mezzi pesanti, che due veicoli si incastrino o si trovino costretti a manovre poco sicure. Mozione però respinta in quanto non troverebbe copertura economica.

Infine, la seduta è stata occasione per fare chiarezza sull’area verde sorta nell’autunno scorso tra via Milano, via Pascoli e via Fermi, alle spalle del distributore della cosiddetta “acqua del sindaco“.

Il Comune infatti aveva sostenuto che l’opera fosse compresa negli accordi con Silea per le manutenzioni del verde, mentre la partecipata che si occupa del ciclo dei rifiuti in provincia, e recentemente titolare anche di diversi appalti del verde, aveva replicato di non aver previsto alcuna riqualifica dell’area. La conclusione della vicenda, resa nota in Consiglio Comunale, è che l’amministrazione si è fatta carico dei 1.400 euro per la staccionata mentre il resto dell’opera è stata offerta da una ditta di giardinaggio del paese.

RedCre