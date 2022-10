TINO MAGNI È AL SENATO. OPERAIO A 12 ANNI, STORIA DI DIRITTI E SOLIDARIETÀ

Data pubblicazione 1 Ottobre 2022

LECCO – Tino Magni è stato eletto Senatore della Repubblica per Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni politiche del 25 settembre al collegio Lombardia 2 che comprende le province di Milano, Pavia e Lodi. Dopo anni un operaio, con una lunga carriera da dirigente in Fiom-Cgil, conquista un posto da Senatore a Palazzo Madama.

“Raggiungere questo traguardo è per me grande motivo di orgoglio – commenta Tino Magni –. Non finirò mai di ringraziare tutti quelli che hanno votato Alleanza Verdi Sinistra nel mio collegio e coloro che sono stati al mio fianco in questi mesi. Al Senato cercherò di occuparmi di ciò che più mi sta a cuore: il lavoro, il futuro dei giovani e la lotta per i diritti“.

È stato eletto un operaio con una storia politica importante a riconoscimento di un lungo percorso nel quale si sono intrecciati ruoli dirigenziali sia politici che organizzativi ricoperti negli anni più cruciali della storia politica italiana.