EVENTI: DA PASTURO ALLA SVIZZERA COL “TRENINO VERDE DELLA ALPI”

Data pubblicazione 7 Ottobre 2022

PASTURO – In programma per domenica 6 novembre “scoprite la svizzera con il trenino verde delle alpi“, organizzato dalla Pro Loco di Pasturo.

Il programma prevede alle 6 la partenza col pullman dal parcheggio sotto Piazza XXV Aprile. Intorno alle 9/9:30 l’arrivo a Domodossola, a cui seguirà, alle 10, la partenza con il “Trenino Verde delle Alpi”.

Il Trenino Verde delle Alpi, della compagnia BLS, percorre la storica linea di valico del Lötschberg e della Simmental. Porterà i passeggeri direttamente da Domodossola a Briga per proseguire fino a Berna. Il viaggio a bordo del Trenino (Lötschberger) prosegue risalendo la valle del Rodano. Fiancheggiando soleggiati pendii, il treno supera un dislivello di 450 m prima di arrivare a Goppenstein, porta d’ingresso alla valle del Lötschen.

Alle 12:30 previsto l’imbarco sul battello per la navigazione del lago di Thun. Il viaggio prosegue in treno fino a Berna con visita della città. Il pranzo sarà libero. Alle 17:30 ripartirà il treno per il rientro a Domodossola, da cui si partirà alle 20 per tornare a Pasturo.

La quota di partecipazione è di 100 euro per gli adulti e 85 per i ragazzi fino a 15 anni. Le iscrizioni vanno comunicate entro martedì 1 novembre tramite il versamento della quota al bar “La rocca” di Baiedo, Via C. Ferrario o alla Parafarmacia Valsassinese, Via Provinciale 93 a Pasturo.

Obbligatorio il possesso della carta di identità.