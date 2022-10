FOREX: ANALIZZIAMO GLI EFFETTI DELL’INFLAZIONE SUL MERCATO VALUTARIO

Data pubblicazione 8 Ottobre 2022

Le piattaforme di trading online danno la possibilità di investire su diversi mercati, tra cui quello valutario. Forse trova meno spazio sui media rispetto a quello azionario ed a quello criptovlautario, ma il forex è il mercato finanziario più grande in assoluto, sia come volumi di scambi che come numero dei soggetti che vi operano, tra istituzioni finanziarie, stati, grandi investitori e piccoli trader. Ovviamente anche il forex in questo momento è fortemente condizionato dall’inflazione.

La fiammata dei prezzi in corso è così importante che ha costretto le banche centrali a prendere dei provvedimenti per arginarla: queste mosse hanno degli effetti notevoli sui rapporti tra le varie monete. E poi c’è la conseguenza diretta dell’inflazione: quando l’indice dei prezzi al consumo è alto, la moneta perde valore e quindi diventa più debole anche nei confronti delle altre valute. In un mercato sensibile come il forex, le oscillazioni possono essere continue e di varia potenza.

Cosa fare per iniziare ad investire nel mercato valutario

Oggi chi sceglie di iniziare ad investire non deve fare altro che prendere il suo smartphone o accendere il computer e collegarsi al sito di un broker: una volta creato l’account ed effettuato il primo deposito può cominciare la sua nuova avventura sui mercati finanziari. Ma sarebbe da pazzi pensare di poterlo fare senza avere un’adeguata preparazione alle spalle. Non serve frequentare scuole o corsi particolari, ma bisogna scegliere le giuste risorse didattiche per la propria formazione.

Tra queste si distingue la guida che spiega il forex pubblicata sul sito giocareinborsa.com, portale dedicato alla formazione finanziaria che mette a disposizione contenuti e approfondimenti riguardanti il mondo degli investimenti digitali. Ovviamente la fase di studio deve essere seguita da un continuo aggiornamento: abbiamo detto che la volatilità è una caratteristica fondamentale del forex, quindi bisogna sempre tenere sotto controllo tutti i fattori che lo possono influenzare.

Cosa influenza i cambi tra le valute?

I fattori a cui abbiamo fatto riferimento nel paragrafo precedente sono numerosi, ma per semplificare li possiamo sintetizzare in un elenco di sette voci. La più importante è rappresentata dai dati mcroeconomici: il rapporto tra due valute alla fine non è altro che un confronto tra le economie di due paesi, quindi tutti i dati che ne determinano la forza (PIL, indici di disoccupazione e di fiducia, vendite al dettaglio e così via) influenzano il cambio.

L’elenco dei fattori che hanno effetti importanti sul mercato valutario prosegue con i tassi di interesse, i flussi di capitale, la bilancia commerciale, l’entità del debito pubblico, i rapporti geopolitici e, ovviamente, l’inflazione. Quando questa è alta, la valuta perde valore rapidamente, così come gli investimenti effettuati in quella moneta. Ovviamente tra molti di questi fattori ci sono delle correlazioni: quella più stretta lega il debito pubblico, i tassi di interesse e l’inflazione.

Gli effetti diretti ed indiretti dell’inflazione sul forex

Chiariamo un aspetto: l’inflazione è necessaria. Se l’indice dei prezzi al consumo rimane intorno ad un livello ottimale favorisce le attività economiche. Questo livello ottimale di solito viene individuato nel 2%: purtroppo in questo momento ne siamo molto lontani, visto che in Italia l’inflazione sfiora il 9% ed in altri paesi ha già raggiunto la doppia cifra. Con dati del genere, il potere di acquisto della moneta si riduce molto rapidamente, con effetti negativi sui consumi e sugli investimenti.

Per riportare l’inflazione verso un livello più accettabile le banche centrali possono adottare una politica monetaria restrittiva. Lo strumento più importante che hanno a loro disposizione è la modifica dei tassi di interesse. Alzandoli, si fa crescere il costo dei finanziamenti: ne deriva una minore quantità di moneta in circolazione e la restrizione dell’offerta (con un domanda che rimane sempre alta) dovrebbe spingere la quotazione della valuta, influenzando ancora una volta il rapporto di cambio con le altre divise.