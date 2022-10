TERAPIA INTENSIVA E PROGNOSI RISERVATA PER IL MOTOCICLISTA 17ENNE RIMASTO FERITO SABATO A CORTABBIO

Data pubblicazione 9 Ottobre 2022

LECCO – Versa in condizioni serie, tanto che i medici dell’Alessandro Manzoni di Lecco si sono riservata la prognosi, il 17enne del Centro Valsassina rimasto vittima di un grave scontro tra la sua moto e un veicolo sabato pomeriggio nei pressi della pista ciclabile, a ridosso della zona industriale di via Fregera a Cortabbio di Primaluna.

Il giovane è stato ricoverato ieri in codice rosso, elitrasportato nell’ospedale del capoluogo dove è stato trasferito al reparto di Terapia intensiva. La redazione di VN è in contatto con la comunicazione del nosocomio cittadino, per aggiornare i lettori sulle condizioni del ragazzo – che ha subito nell’impatto un trauma cranico-facciale e uno a un arto inferiore.

Secondo testimoni dell’episodio di cronaca, indossava regolarmente il casco e questo potrebbe avergli salvato la vita, data la violenza con la quale moto e automezzo si sono scontrati.

