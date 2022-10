INTERCULTURA: INCONTRI, BORSE E CONCORSI PER STUDIARE ALL’ESTERO

Data pubblicazione 13 Ottobre 2022

LECCO – Fino al 10 novembre è possibile iscriversi al concorso dedicato agli adolescenti interessati a vivere a studiare all’estero in 56 Paesi di tutto il mondo. Giovedì 20 ottobre l’incontro con i volontari di Intercultura per tutte le informazioni per vincere uno dei centinaia di posti a disposizione in tutto il mondo e per scoprire l’ampia offerta di borse di studio.

Sono ben sette i ragazzi partiti con Intercultura da Lecco e provincia per un’esperienza scolastica della durata di un anno, sei o tre mesi nei quattro angoli del mondo.