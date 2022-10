PERLEDO. DISPERSO IN RUSSIA E MEDAGLIA NEGATA, IL NIPOTE NON CI STA

Data pubblicazione 27 Ottobre 2022

PERLEDO – L’Esercito nega una medaglia alla memoria di un soldato di Perledo disperso in Russia nella seconda guerra mondiale. Un erede, pronipote del militare, non ci sta e scrive una lettera molto dura al Ministro della Difesa.

“Pietro Renato Attilio Poletti, mio prozio, ha combattuto su tre fronti militari nella seconda guerra mondiale, per poi essere classificato come ‘Disperso in Russia’, e gli si nega una medaglia commemorativa? No. Non può finire così” scrive Renato Ongania autore del libro Non ti ho conosciuto ma porto il tuo nome. Ma dall’Esercito oggi viene contestata la mancanza del requisito di soggettività per avanzare una domanda di conferimento di una medaglia postuma.