Data pubblicazione 2 Novembre 2022

ASSO (CO) – Funerali solenni per il luogotenente Doriano Furceri, assassinato una settimana fa dal collega carabiniere Antonio Milia. La salma, terminata l’autopsia, dall’ospedale Sant’Anna di Como ha raggiunto questa mattina la caserma di via Praeli per il saluto privato di familiari e colleghi, poi verrà aperta la camera ardente nel salone del consiglio comunale.