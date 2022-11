“IL PESCE A 1800 METRI”, IL CONCORSO SBARCA AL CFPA DI CASARGO

Data pubblicazione 9 Novembre 2022

CASARGO – Sabato 12 novembre la 4ª edizione del Concorso gastronomico a tema “Il pesce a 1800 metri” organizzato dalla Associazione Mattias Peri di Livigno, Onlus fondata il 20 ottobre 2016 dagli amici più stretti dello chef Mattias Peri, primo cuoco livignasco e valtellinese ad essere insignito di una Stella Michelin (nel 2009). L’associazione, presieduta dalla compagna di Mattias, Manuela Galli, ha come scopo quello di incentivare giovani studenti di talento in materie gastronomiche, erogando ogni anno borse di studio destinate a cinque studenti scelti mediante concorso.

I partecipanti saranno chiamati a presentare un piatto completo, cinque piatti composti di mezze porzioni, la ricetta, con la misurazione in grammi degli ingredienti necessari per quattro persone, il calcolo calorico nonché l’indicazione di prodotti con presenza di allergeni. I candidati presenteranno i loro piatti alla giuria che, al termine del pranzo conviviale preparato dagli studenti del Cfpa, proclamerà i cinque vincitori delle borse di studio offerte dall’associazione.

“Siamo molto felici che il Cfpa di Casargo sia il palcoscenico per questo prestigioso concorso – commenta Marco Cimino, direttore del Cfpa -. Come scuola abbiamo partecipato a tutte le edizioni con i nostri migliori studenti e quest’anno siamo felici di aprire le porte per ospitare la competizione. Un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti”.

“Il concorso è stato organizzato come itinerante per favorire lo scambio tra scuole. Siamo molto contenti quest’anno di essere al Cfpa di Casargo, una scuola di livello altissimo – dichiarano Fausto Silvestri, Claudio Prandi e Andrea Galli, consiglieri dell’associazione.