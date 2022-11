IL WEB SBARCA A PASTURO: ARRIVA IL SITO INTERNET DELLA PRO LOCO

Data pubblicazione 12 Novembre 2022

PATURO – Finalmente anche la Pro Loco di Pasturo ha un sito Internet ufficiale. È raggiungibile all’indirizzo https://www.prolocopasturo.it , mentre la mail per i contatti è proloco@prolocopasturo.it .

Il sito vuole dare tutte le informazioni relative alle attività, organizzate dalla ProLoco o di cui la ProLoco è partner, che si svolgeranno a Pasturo. Sono presenti tutti i volantini che descrivono le iniziative in corso. Come per esempio il torneo di burraco in programma sabato 3 dicembre. Oppure la cinquantaduesima edizione del Cineforum che è attualmente in corso. Ci sarà poi domenica 11 dicembre la visita al salumificio di Langhirano e città di Parma e, per festeggiare il Natale, il concorso dedicato alla decorazione più bella.

La pagina web pasturese è semplice, chiara e funzionale. Tre le sezioni: la “home” dove sono presenti le iniziative. Quindi “balconi e giardini“, evento estivo che ha premiato i più bei balconi e giardini di Pasturo. Infine “San Calimero 2022” con le fotografie scattate dai partecipanti. Manca giusto una immagine header in home page per abbellire il tutto, ma ci sarà tempo anche per questo.

F. S.