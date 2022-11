NUOVO CDA DELL’ALBERGHIERO, “ORA AL LAVORO CON LA DOVUTA SERENITÀ”

Data pubblicazione 14 Novembre 2022

CASARGO – Da Villa Locatelli giunge la conferma dell’anticipazione di Valsassinanews in merito ai nuovi vertici dell’istituto alberghiero di Casargo. La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha infatti firmato il decreto di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Agenzia provinciale per le attività formative – Apaf. Sono stati nominati Francesco Maria Silverij in qualità di presidente, Angela Fortino e Augusto Giuseppe Amanti (indicato dalla minoranza consiliare) in qualità di componenti.

“Affidiamo l’Apaf a un Consiglio di amministrazione di grande esperienza, preparazione e affidabilità – commentano la presidente Alessandra Hofmann e il vicepresidente vicario e consigliere delegato ai Rapporti con Apaf Mattia Micheli – Confidiamo che il nuovo Cda possa lavorare con la dovuta serenità e la condivisione di tutte le parti politiche. La Provincia, come sempre dichiarato e dimostrato, farà la sua parte. I ragazzi, la loro formazione e le loro famiglie sono e rimarranno al centro dell’azione coordinata tra Cda e Provincia. Un ringraziamento ai componenti del nuovo Cda, che metteranno a fattor comune la loro esperienza e sensibilità per la formazione dei ragazzi. Un grazie particolare al presidente Silverij, che, avendo a cuore le sorti del Cfpa di Casargo, ha deciso di rimettere a disposizione la sua grande esperienza professionale e amministrativa. Siamo convinti che con questo Cda, con il supporto dell’intero Consiglio provinciale, il Cfpa di Casargo continuerà a mantenere i livelli di eccellenza formativa che ha registrato fino a oggi”.

“Ringrazio la presidente e il consigliere provinciale delegato per avermi dato la possibilità di riprendere a interessarmi di Apaf, ritenendo la mia persona adatta a ridare, in particolare al Cfpa di Casargo, quella serenità che alunni, famiglie e dipendenti meritano – sottolinea il neo presidente di Apaf Francesco Maria Silverij – Sono altresì grato a quanti nel consiglio provinciale, a cominciare dall’avvocato Simonetti, hanno ritenuto la mia figura adatta a continuare il percorso di crescita della scuola che, nella bontà delle note capacità di formazione, tanti riconoscimenti ha fin qui raccolto. Il mio impegno sarà soprattutto rivolto a rinnovare il prestigio di cui il Cfpa ha sempre goduto”.