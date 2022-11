METEO: SETTIMANA CON PIOGGE, NEVE SUI MONTI

Data pubblicazione 15 Novembre 2022

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’autunno dopo la pausa soleggiata del fine settimana si rimetterà in gioco, riportando qualche precipitazione e clima più fresco. L’aria fredda arrivata dalla penisola balcanica nei giorni scorsi ha ripercorso la nostra penisola a ritroso, dal Sud verso il nostro settentrione sotto forma di una “goccia fredda”; un movimento retrogrado molto raro, se fossimo stati in inverno avremmo avuto probabilmente la neve a quote molto basse.

Precipitazioni già presenti nella mattinata di lunedì 14 novembre, con neve debole sotto i 1500 metri. Piogge che ritroveremo alternate a brevi schiarite sino alla giornata di giovedì 17 novembre, ma la quota neve salirà oltre i 2300 metri.

Temperature mattutine comprese tra 8/9°C, massime tra 9/12°C. Zero termico diurno in rialzo verso i 2700 metri

Venti deboli dapprima provenienti da Sud Est, a seguire tra Nord e Nord Est.

Fabio Porro