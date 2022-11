VAM RACE: STORICA DOPPIETTA A BULCIAGO NEL CICLOCROSS

Data pubblicazione 21 Novembre 2022

BULCIAGO – Ciclocross del Cinquantesimo, in quel di Bulciago, per quanto concerne la specialità del ciclocross. Per la seconda volta in questa stagione ciclocampestre, la provincia di Lecco ha ospitato una prova del circuito regionale Fci del Lombardia System Cars Alka.

Dopo il ritorno di Sirone (località La Montagnetta), questa volta è stata la località di Bulciago a ospitare la settima prova dell’importante circuito. In cabina di regia l’Arredomarket Molteno. In evidenza i due atleti del sodalizio valsassinese della Vam Race, impegnati nelle gare riservate ai Master.

In Fascia 1 (19/44 anni) prima vittoria storica nel ciclocross per Marco Guerriero che trionfa con grande merito, togliendosi così la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio. Si conferma in grandi condizioni, e leader del circuito regionale del Lombardia, il biker di Lecco Ivan Testa vincitore in Fascia 2 (45/54). Una vera e propria giornata storica per la Vam Race di Moggio.