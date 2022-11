Data pubblicazione 25 Novembre 2022

DERVIO – I lavori agli argini del Varrone stanno frantumando i massi erratici del torrente, che non sono ufficialmente riconosciuti come bene da tutelare ma che sono comunque parte della memoria collettiva della comunità. A questa sensibilità si appella Angelo Colombo, presidente della locale Pro Loco, per chiedere maggior rispetto per i sassi che appartengono alla storia del Varrone…