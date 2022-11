SONDAGGIO DI VN: IL REDDITO DI CITTADINANZA DIVIDE I NOSTRI LETTORI

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN ha trattato per una settimana la questione del reddito di cittadinanza – attualmente “nel mirino” del nuovo governo.

Esito controverso ma con una maggioranza (relativa, al 47%) per la voce “Incentiva i fannulloni” e un 35% di lettori che lo reputano “Utile in periodi di crisi”.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 17 novembre.

Questa volta chiedendo a chi legge VN un’opinione sull’opportunità o meno di confermare anche in questo momento di guerra e crisi energetica le luminarie di fine anno – vedi nel nostro articolo di giovedì la situazione in atto in quel di Ballabio.