BASKET CSI/INTROBIO VINCE LA SFIDA AL VERTICE CON L’AURORA S. FRANCESCO

Data pubblicazione 27 Novembre 2022

INTROBIO – Grandissimo spettacolo sabato pomeriggio a Introbio dove è andata in scena la partita tra le prime due in classifica nel girone Laghi della categoria Ragazzi Csi, il Basket Introbio e l’Aurora San Francesco.

Gli introbiesi arrivavano alla gara con quattro vittorie alle spalle così come i rivali e questo ha dato alla partita un motivo in più per essere vissuta con grande interesse.

Dopo un primo tempo in cui i ragazzi di Introbio allenati da Ferdi e Moira non hanno trovato nè il gioco nè la concentrazione (vittoria nel parziale degli ospiti 17-9) i valsassinesi hanno recuperato la serenità nel secondo periodo perdendo il quarto 17-18 e andando all’intervallo lungo con 9 punti da rimontare.

Come già successo in altre partite, dopo il discorso nello spogliatoio i giovani talenti sono entrati in campo carichi e concentrati, consapevoli di dover recuperare il match e nel terzo periodo hanno vinto per 16 a 8 – portandosi quasi in parità per l’inizio del quarto decisivo. Gli ultimi dieci minuti di gara hanno visto in tribuna un grande tifo, in campo una grande squadra che ha lottato su ogni pallone e un minuto finale al cardiopalma con due punti da difendere in 60 secondi che sembravano non finire mai.

Tattica e grinta hanno dato la forza ai ragazzi dell’Asd Sport Valsassina e nei secondi finali l’occasione di segnare e di difendere il risultato, portandosi a casa con un 17-14 l’ultimo quarto e con uno score di 59-57 la partita, che li colloca primi in classifica nel girone.

Prossimo appuntamento domenica 4 dicembre alle 18 a Bellano.

.

Asd Sport Valsassina Introbio-Aurora S. Francesco Lecco59-57

(9-17, 26-35, 42-43)

Introbio: Stefano Pomoni 12, Mario Acquistapace 12, Chiara Benedetti 11, Edwin Artusi 10, Riccardo Muttoni 14, Patrizia Tarabini, Federico Benedetti, Simone Rigamonti, Elia Cedro, Davide Invernizzi, Giovanna Bertoldini.