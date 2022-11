Data pubblicazione 27 Novembre 2022

TRIESTE – Bella vittoria del Lecco di Luciano Foschi contro la Triestina questa domenica pomeriggio. I blucelesti si portano subito in vantaggio, raggiunti dal gol dell’ex trovano però la rete decisiva alla metà del secondo. Per i lecchesi è il primo successo in 15 gare disputate allo stadio intitolato a Nereo Rocco.