LETTERA DA BARZIO. “AUTOSTRADE E OLIMPIADI? INIZIAMO DA SALE E GHIAINO”

Data pubblicazione 10 Dicembre 2022

Buongiorno, venerdì 9 io e famiglia abbiamo sperimentato i Piani di Bobbio per un ponte di sci.

Navetta della neve? Non arrivata, bisogna salire in auto. Peccato che nonostante fosse prevista neve non abbiano salato o messo ghiaino e che le prime calate siano passate a mattinata inoltrata. Con le gomme da neve si faceva fatica a salire, e se un auto davanti andava in panne… Il delirio.

Il parcheggio funivia alle 9 era vuoto. Piste vuote. Rifugisti disperati.

Sento tanto parlare di autostrada di Bobbio, olimpiadi invernali, parcheggi sibaritici, quando basterebbe prevenzione e con sale e ghiaino, spazzaneve, tutto sarebbe più agile per utenti e per l’economia locale.

La stagione si è aperta con tanta neve, ma poca organizzazione. Maluccio direi.

Forza Valsassina, basta poco per migliorare. Io, come tanti altri milanesi, sarò sempre con te! Dai che arrivano le Olimpiadi invernali!

Lettera firmata

In copertina: la navetta della neve, venerdì mattina a lungo ferma in via Roma.