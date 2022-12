CICLOCROSS: DOPPIETTA VAM RACE NEL CALENDARIO FCI LOMBARDIA

Data pubblicazione 13 Dicembre 2022

MOGGIO – Il calendario della Fci Lombardia proponeva a Rivalta sul Mincio (Mn) l’ottava prova del circuito ciclocrossistico con al via circa 250 concorrenti, tra i quali anche i portacolori della Vam Race di Moggio, che si concede un altro bis importante.

Doppio successo per il sodalizio valsassinese nelle gare amatoriali, e come è successo a Bulciago, il team della presidentessa Michela Alegi festeggia un bis importante grazie ai successi dei cugini Ivan Testa e Marco Guerriero.

In fascia 1 (19/44 anni) Guerriero (terzo nella generale) precede Cristian Balzi (Arvedi Ct) ed il leader del circuito del Lombardia Antonio Galeotalanza (Bonfanti Rt). In fascia 2 (45/54 anni) altra vittoria per il biker di Lecco Ivan Testa (alla sua sesta vittoria nel circuito) sempre più vicino al successo finale del Lombardia. Ivan ha preceduto Graziano Bonalda (Stm) ed Andrea Nicosia (Gs Prealpino).

Un’altra giornata fantastica per la Vam Race società sempre di più in grande evidenza nell’importante circuito della Fci Lombardia.