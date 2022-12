INAGIBILE LA CASCINA IN FIAMME A PRIMALUNA, SFOLLATI I CINQUE RESIDENTI

Data pubblicazione 21 Dicembre 2022

PRIMALUNA – Natale drammatico per la famiglia di 5 persone la cui cascina in zona Fregera a Primaluna è andata semidistrutta ieri a causa di un incendio. Sfollati infatti i genitori e tre bimbi tra uno e tre anni, che hanno trovato sistemazione altrove e purtroppo dovranno passare il Natale lontano dalla loro casa, che ha visto andare in fiamme il tetto.

L’abitazione è inagibile, come certificato da Vigili del Fuoco e tecnico comunale, quindi la famiglia si è dovuta forzatamente trasferire in un’altra casa, da parenti. Fortunatamente i danni – pur ingenti – sono solo materiali e non si sono registrati feriti o intossicati.

Ieri i pompieri giunti da Lecco con 4 mezzi hanno lottato a lungo contro il rogo, riuscendo a circoscriverlo alla copertura e al sottotetto; da segnalare che il caos della circolazione tra capoluogo e Ballabio-Valsassina ha rallentato il loro arrivo a Primaluna.

RedCro

