SCIALPINISMO: BENE I PREMANESI NELLA PRIMA DI COPPA ITALIA GIOVANI

Data pubblicazione 21 Dicembre 2022

BORMIO (SO) – Nel weekend ha preso il via sulle nevi di Bormio il circuito di Coppa Italia Giovani di Sci Alpinismo dominato dai ragazzi delle Alpi Centrali con ottime prove anche per i portabandiera dell’As Premana Ski Alp sia nella sprint del sabato sia nella staffetta mista della domenica, con accoppiamenti tra atleti di diverse società sempre del Comitato lombardo.

Sabato nella categoria U16 femminile Siria Pomoni centra la finale e chiude al terzo posto, retrocessa poi in quinta posizione per una penalità. Tra le Under 20, finale anche per Erika Sanelli: grande prova di forza, gara dominata dal primo all’ultimo metro. Stesso risultato nella prova maschile: dopo una bella lotta fino all’ultimo cambio, Martino Utzeri vince nella categoria U18.

Nella mixed relay della domenica Martino Utzeri bissa il successo tra gli U18, Erika Sanelli conquista la seconda piazza tra le U20, Chiara Gianola seconda tra le U16.