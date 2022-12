DON BRUNO ‘CANTERINO’ DI NUOVO IN TV, LO CHIAMA MAMMA RAI

Data pubblicazione 22 Dicembre 2022

MARGNO – Una nuova esperienza televisiva attende don Bruno Maggioni. Il canterino sacerdote dell’Alta Valle infatti è stato selezionato dalla Rai e a gennaio tornerà sul piccolo schermo per intrattenere e divertire come solo lui sa fare.

Pochi, anzi nulli, sono i dettagli che al momento possono essere resi noti. “Ho firmato un contratto di riservatezza – ci racconta dopo qualche insistenza il sacerdote – ma posso dire che un’altra esperienza televisiva mi attende, nuova e gioiosa. Ci saranno tante persone di vero talento attorno a me, io non sono alla loro altezza ma spero di poter portare un po’ di freschezza e di coinvolgere tutti con il mio entusiasmo. Vi invito a seguire le anticipazioni che verranno fatte dalla Rai, forse già in questi giorni, e vi assicuro che saranno momenti divertenti”.

C.C.