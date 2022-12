SONDAGGIO: SÌ “DI MASSA” ALLA GALLERIA DA TACENO VERSO LA 36 A BELLANO

Data pubblicazione 22 Dicembre 2022

VALSASSINA – Esito nettissimo per la tradizionale consultazione on line di VN che ha chiesto per una settimana ai lettori un’opinione sull’ipotesi di un tunnel tra Taceno e la località Portone – proposta tornata di attualità con le recenti difficoltà originate dalla frana sulla “nuova Lecco-Ballabio”.

Tre partecipanti su 4 al sondaggio si sono espressi favorevolmente, a vario titolo. Il 13% “Deve approfondire il progetto” mentre solo il 7% si è dimostrato contrario.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio. TUNNEL TRA TACENO E PORTONE Sono d'accordo, servirebbe (54%, 279 Voti)

Utile, per questo non lo faranno mai (20%, 105 Voti)

Devo approfondire il progetto (13%, 70 Voti)

Contrario (7%, 38 Voti)

È sempre il solito magna-magna (5%, 26 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 2 Voti) Totale votanti: 520

