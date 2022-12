BABBO RUNNING: È PRIMALUNESE LA “MAMMA NATALE” PIÙ VELOCE DI BERGAMO

Data pubblicazione 28 Dicembre 2022

BERGAMO – Centinaia i “babbi natale” che, il giorno della vigilia, hanno preso parte alla 12° edizione della Babbo Running, corsa/camminata di 5 km che si è svolta a Bergamo, tra città bassa e città alta, passando per le bellissime mura venete.

Tutti rigorosamente vestiti come il celebre omone delle feste invernali, i partecipanti hanno dato vita a una fiumana di persone che ha colorato di rosso le vie di Bergamo per tutta la giornata. Ad avere la meglio nella classifica femminile è stata la primalunese Michela Gritti, che ha concluso il percorso in 25 minuti, precedendo la sua avversaria per un centinaio di secondi.

Al termine delle premiazioni, musica e feste in centro Bergamo, con tutto il ricavato dell’evento che verrà devoluto in beneficienza al progetto di oncologia pediatrica Gold for Kids della Fondazione Veronesi.