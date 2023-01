TANTI PRESEPI A CASARGO PER IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DI NATALE

Data pubblicazione 9 Gennaio 2023

CASARGO – Anche in occasione delle feste di Natale, residenti e villeggianti, hanno potuto ammirare a Casargo la Via dei Presepi organizzata da Gli Amici dei Presepe in collaborazione con la Pro Loco. “Anche quest’anno sono 60 le opere esposte in tutto il paese – affermano soddisfatti gli organizzatori – siamo partiti nel 2010 con 20 presepi, ma negli anni sono sempre aumentati. Anche quest’anno sono parecchi i visitatori che hanno ammirato le opere. Come organizzatori siamo soddisfatti della buona riuscita. Abbiamo consegnato a tutti i partecipanti un omaggio offerto dalla Pro Loco”.

La mostra è allestita nel nucleo principale del paese. Si parte dal piazzale del Municipio con il presepe della Pro Loco e si sale fino a Somadino per poi scendere a Codesino fino all’Euro villaggio.